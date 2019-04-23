Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

В овертайме матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» в родных стенах одолел «Нэшвилл Предаторз» и выиграл серию.

Встреча, проходившая в American Airlines Center в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (ОТ).

В дебюте матча счёт открыл игрок «Нэшвилла» Остин Уотсон. Во втором периоде Блейк Комо из «Далласа» восстановил равновесие. В овертайме матча победу хозяевам принёс Йон Клингберг, которому ассистировал Александр Радулов.

Со счётом 4:2 «Даллас» одержал победу в серии над «Нэшвиллом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Каролине» в плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина.