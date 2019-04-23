«Вашингтон» уступил «Каролине» в плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
Итоговый счёт матча — 5:2.
В составе «Каролины» забивали Уоррен Фёгеле, Теуво Теравяйнен, Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмильтон. В составе «Вашингтон Кэпиталз» — Бретт Конолли и Александр Овечкин.
Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сумел отличиться результативными действиями. На счету Александра Овечкина заброшенная шайба с передачи Дмитрия Орлова.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в поединке.
Счёт в серии — 3:3. Седьмая игра серии состоится 25 апреля в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в США говорят о новичках клубов НХЛ Гусеве и Гаврикове.