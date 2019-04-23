«Вашингтон» уступил «Каролине» в плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина

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В матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз», победитель серии определится в седьмой игре.
«Вашингтон» уступил «Каролине» в плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Итоговый счёт матча — 5:2.

В составе «Каролины» забивали Уоррен Фёгеле, Теуво Теравяйнен, Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмильтон. В составе «Вашингтон Кэпиталз» — Бретт Конолли и Александр Овечкин.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сумел отличиться результативными действиями. На счету Александра Овечкина заброшенная шайба с передачи Дмитрия Орлова.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в поединке.

Счёт в серии — 3:3. Седьмая игра серии состоится 25 апреля в Вашингтоне.

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