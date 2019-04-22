«Отлично играет в своей зоне»: что в США говорят о новичках клубов НХЛ Гусеве и Гаврикове

Российские хоккеисты Никита Гусев и Владислав Гавриков готовятся к дебюту в НХЛ за свои новые команды «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Оба олимпийских чемпиона провели тренировки с одноклубниками и хотят сыграть в Кубке Стэнли уже в этом сезоне. Игроки получили положительные отзывы от тренеров и партнёров по команде, но сами признают, что что у них пока нет гарантированного места в составе. Что в США говорят о Гусеве и Гаврикове — в материале RT.

Российские хоккеисты Никита Гусев и Владислав Гавриков продолжают обживаться в своих новых клубах НХЛ, надеясь дебютировать в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Оба олимпийских чемпиона в составе сборной России успели провести первые тренировки за «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс», а также получить лестные отзывы от своих тренеров.

Больше всего шансов сыграть в плей-офф и пополнить список российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, tcnm у Гаврикова. Он оформил рабочую визу в США позже бывшего одноклубника по СКА и прибыл в расположение новой команды лишь в конце прошлой недели, но уже успел завоевать симпатии болельщиков «Коламбуса», которые с нетерпением ждут матчей второго раунда с «Бостон Брюинз» или «Торонто Мэйпл Лифс».

В прошлую субботу Гавриков принял участие в тренировке с командой на стадионе «Нейшнвайд-Арена» — спустя менее суток после получения визы. Хотя 23-летний россиянин не играл никогда на узких площадках и должен потратить немало времени на адаптацию к требованиям заокеанской лиги, клуб в нём уже очень сильно нуждается. Из-за травм «Коламбус» лишился защитников Адама Макуэйда, Райана Мюррея и Маркуса Нутиваары, причём последний попал в лазарет по ходу победной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

После тренировки Гавриков пообщался с журналистами и рассказал, что прекрасно знаком с командой, так как тщательно следил за всеми её играми последние два года.

«Сейчас не важно, испытываю ли я проблемы с акклиматизацией или нет. Я здесь, и это главное. Был рад встретиться с командой, тренерами, персоналом клуба. Это важный момент. Для меня это шаг вперёд. Если нужно, то я могу помочь «Коламбусу» в плей-офф. Я всё время смотрел лучшие моменты матчей, так что знаю своих одноклубников, следил за играми последние два года. Конечно, я знаком с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским, это тоже плюс для меня», — рассказал хоккеист.

"I'm so proud to be here, meet the guys, the coaches. It's a big moment for me." - Gavrikov#CBJpic.twitter.com/KXcINrT7Zv — x-Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 20 апреля 2019 г.

При этом он признался, что не ожидает скорого дебюта за новую команду, так как ему никто не гарантировал обязательного выхода на лёд.

«Мне всё равно, когда играть. Нужно упорно работать каждый день, и тогда будь что будет. Нужно больше практики, чтобы играть в НХЛ. Для меня это новый уровень в карьере», — рассказал Гавриков.

Болельщики «Коламбуса» особо отметили, что не игравший в Северной Америке Гавриков отлично говорит по-английски. Этот факт приятно поразил пользователей соцсетей. Хоккеист рассказал, что подтянуть язык ему помогла жена Анастасия.

В понедельник Гавриков принял участие в двухстороннем матче своей команды и даже едва не отметился первым голом за «Коламбус», но вратарь Йоонас Корписало не позволил россиянину порадовать болельщиков. Его команда в итоге уступила по буллитам, но он успел себя проявить на глазах не только тренерского штаба, но и полного стадиона болельщиков.

До этого товарищеского матча главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла заявил, что пока не гарантирует Гаврикову участие в первой игре второго раунда Кубка Стэнли, которая состоится 26 апреля.

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«Я понимаю, что Гавриков — очень хороший игрок. Я не уверен. что будет дальше. Важна химия внутри команды, которая выиграла первый раунд. Мне нужно всё взвесить. Сейчас настало время, чтобы играть своим лучшим составом, особенно в защите», — сказал специалист.

Его помощник Брэд Шоу рассказал, что у Гаврикова хватает положительных сторон, за которые его ценят в клубе.

«Гавриков хорошо двигается для своих габаритов. Он мобилен, может подключаться к атакам, хотя в предыдущей команде от него этого не требовали. У него невероятный показатель полезности в этом сезоне — «+48». Таких цифр непросто достичь, он отлично играет в своей зоне. Гавриков действует просто, последние несколько лет он играл в очень хорошей лиге, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. У него за плечами большой опыт», — цитирует Шоу The Athletic.

Коллега Гаврикова по амплуа Давид Савар признался, что российский хоккеист быстро стал своим в клубе и верит в его успех.

«Похоже, что Владислав хорошо влился в команду. Дальше он будет становиться только лучше, находить взаимопонимание с партнёрами и чувствовать себя уверенно на льду. Он большой парень, чьё присутствие сразу чувствуется. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал хоккеист.

Свои комплименты от команды успел получить и Никита Гусев, хотя его «Вегас Голден Найтс» ещё не успел пройти так же далеко в турнирной сетке, как «Коламбус». Самый молодой клуб в НХЛ уступил «Сан-Хосе Шаркс» во втором овертайме шестого матча, и теперь судьбу путёвки в следующий круг решит седьмая игра в Калифорнии. В столь ответственный момент Гусев не сможет дебютировать в команде, что он и сам признаёт.

«Рад приехать в Лас-Вегас. Мне всё нравится в команде, всё хорошо. Надеюсь скоро начать играть. Конечно, жду этого. Мне не гарантировали место в составе, я просто приехал и хочу играть. Я приехал в НХЛ, чтобы добиться кое-чего здесь», — как обычно немногословно Гусев пообщался в первый раз с американскими журналистами.

🎥 Gusev: I can’t wait debut in an NHL playoff game, it would be a pleasure. pic.twitter.com/0eebSAs7tt — x-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 17 апреля 2019 г.

Зато генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи охотно рассказывал, почему его команда хотела поскорее подписать Гусева и дать ему шанс дебютировать уже в этом сезоне.

«Нашей основной целью было подписать Никиту и привезти сюда. В плей-офф может случиться что угодно, и его приезд даст нам хорошую глубину состава. Хороших игроков не бывает слишком много. Это очень умный игрок, он крайне полезен в большинстве. Гусев вообще настолько хорош, что его надо просто подписывать, а уже потом разбираться, что он может показать. У него для этого подходящий возраст. Мне нравится, что он усердно работал, готовясь сюда поехать», — описал новичка команды Макфи.

Несмотря на то, что Гусева хорошо приняли в команде, главный тренер Жерар Галлан пока не настроен ставить его в состав, так что есть вероятность, что свой контракт новичка россиян отработает, не сыграв ни одного матча.

«Он усердно работает и набирает форму. Гусев только что закончил играть в КХЛ, так что не похоже, чтобы он был в плохом состоянии. Сейчас у меня хороший состав, которым я доволен. Если выбирать между командой и Гусевым, то лучше выбрать первое, поверьте мне», — заявил Галлан накануне решающей игры первого раунда.

Если «Вегас» проиграет «Сан-Хосе» в седьмом матче, то первый сезон Гусева в НХЛ подойдёт к концу и он присоединится к сборной России на чемпионате мира. Гавриков же останется в Северной Америке как минимум до 2 марта, когда «Коламбус» сыграет четвёртый матч. Чем чаще команда из Огайо будет побеждать, тем меньше будет шанс увидеть защитника в Словакии, но тем выше будет вероятность, что в нынешнем Кубке Стэнли он ещё себя проявит.