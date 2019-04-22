Тренер «Коламбуса» поделился мнением о Гаврикове

Тренер клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике Владиславе Гаврикове.

«Гавриков хорошо двигается для своих габаритов. Он мобильный, может подключаться к атаке, хотя в предыдущем клубе от него этого особо не требовали. Гавриков действует просто, последние несколько лет он играл в очень хорошей лиге, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. У него за плечами большой опыт», — приводит слова Шоу The Athletic.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Гавриков принял участиве в 60 матчах в составе петербургского СКА и записал в свой актив 20 (5+15) очков, при общем показателе полезности «+48». В плей-офф КХЛ он отыграл 18 матче, записав в свой актив 1 (0+1) очко при показателе «+2».

13 апреля стало известно, что Гавриков подписал двухлетний контракт с «Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова.