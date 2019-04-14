Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова

Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Владислав — невероятный защитник, который превосходно играет на обеих концах площадки. Он крупный, сильный и мобильный хоккеист. У него была успешная карьера в КХЛ и на международных турнирах, в том числе и победа на Олимпиаде в прошлом году. Его будущее в «Коламбусе» многообещающее», — цитирует Кекяляйнена официальный сайт клуба.

Владислав Гавриков подписал двухлетний контракт с «Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым.