Арбитры отменили гол Овечкина, который мог сравнять счёт в матче с «Каролиной»
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
За девять минут до конца третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Каролины» Александр Овечкин забросил шайбу, которую сразу же отменили арбитры.
Это вызвало возмущение российского форварда, который вступил в спор с судьями. Арбитры запросили повтор, который подтвердил их решение.
Причиной отмены гола стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.
Ранее сообщалось, что Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям.