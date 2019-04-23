Арбитры отменили гол Овечкина, который мог сравнять счёт в матче с «Каролиной»

Судьи матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» не засчитали шайбу Александра Овечкина за девять минут до конца третьего периода, которая должна была сравнять счёт в поединке.

За девять минут до конца третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Каролины» Александр Овечкин забросил шайбу, которую сразу же отменили арбитры.

Это вызвало возмущение российского форварда, который вступил в спор с судьями. Арбитры запросили повтор, который подтвердил их решение.

Причиной отмены гола стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.

Ранее сообщалось, что Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям.