Прощание с Кубком Стэнли: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова завершил борьбу в плей-офф НХЛ в первом раунде

Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» завершил борьбу в Кубке Стэнли. Прошлогодний чемпион уступил в седьмом матче первого раунда команде «Каролина Харрикейнз», пропустив решающую шайбу на 92-й минуте. Впервые в истории все четыре победителя дивизионов регулярного чемпионата закончили борьбу в плей-офф до второго круга. Овечкин вместе с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.

У Кубка Стэнли в этом году будет новый обладатель. Команда «Вашингтон Кэпиталз» сложила чемпионские полномочия и выбыла из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф. Клуб Александра Овечкина уступил «Каролина Харрикейнз» в седьмом матче, который продолжался до второго овертайма.

Для «Вашингтона» решающая домашняя игра начиналась так же здорово, как и вся серия — со счёта 2:0. Уже на третьей минуте хозяева вышли вперёд. Андре Бураковски в третий раз за карьеру забросил в седьмом матче после дубля в прошлогоднем финале конференции. Швед отобрал шайбу у Бретта Песке в чужой зоне и забросил её, устроив настоящий слалом перед вратарём.

Спустя четыре минуты так же эффектно сыграл и Александр Овечкин. Обыграв защитников «Каролины», российский форвард оказался перед воротами, но бросать не стал, а поднёс шайбу Тому Уилсону. Эта передача принесла Овечкину 126-е очко в плей-офф и 49-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. Он сравнялся с канадцем Морисом Ришаром, давшим имя любимой личной награде Овечкина.

«Харрикейнз» долгое время не знали, что им нужно предпринять для спасения игры, пока Брэйден Холтби не сделал им подарок в середине второго периода. Вратарь «Вашингтона» спасовал перед слабым ударом Себастьяна Ахо, который он нанёс в надежде потянуть время при игре в меньшинстве. Холтби не поймал шайбу, а отразил перед собой, и тогда Ахо сыграл на добивании.

Ответный гол «Вашингтона» не заставил себя ждать: Евгений Кузнецов впервые отличился в текущем плей-офф. Но игроки «Каролины» ещё до этого гола успели поверить в свои силы и вскоре вновь сократили отставание до одной шайбы.

Если «Вашингтон» вёл после двух периодов в матче Кубка Стэнли, то выигрывал практически в девяти случаях из десяти. Но игрокам «Каролины» не было дела до этой впечатляющей статистики. В третьем периоде гости нанесли пять бросков по воротам Холтби, и один из них в исполнении Джордана Стаала достиг цели. «Кэпиталз» же 12 раз пытались пробить Петра Мразека, но каждый раз терпели неудачу. Седьмой матч серии перешёл в овертайм. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли ничья после основного времени была зафиксирована в десятый раз — столько же, сколько год назад за весь плей-офф.

В овертайме «Вашингтону» не хватило подсказок Барри Тротца, который со своим «Нью-Йорк Айлендерс» уже вышел во второй раунд и дожидался следующего соперника. Действующие обладатели Кубка Стэнли перестали играть и нанесли всего четыре броска за 20 минут, в то время как Холтби отразил 11 попыток. Отличный шанс вырвать победу упустил Овечкин: в конце 20-минутки он нанёс мощный бросок, но Мразек отразил его головой, потеряв при этом шлем.

Второй овертайм протекал так же, как и первый: гости жаждали выиграть этот матч и серию, в то время как хозяева лишь с трудом отбивались. Мучения «Вашингтона» прервались на 92-й минуте, когда победную шайбу оформил Брок Макгинн. Ассистировал ему сам Мистер Седьмая Игра — 37-летний Джастин Уильямс, выигрывавший Кубок Стэнли три раза. Он набрал 15-е очко за карьеру в седьмых матчах и обновил свой рекорд. Впервые с 2009 года «Каролина» вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Айлендерс».

После матча Овечкин тепло поздравил каждого игрока «Каролины», обнявшись с некоторыми из них. Он рассказал, что к поражению «Вашингтона» привела плохая реализация моментов.

«Мы старались изо всех сил. Наша команда бывала в разных ситуациях. Мы никогда не винили в ошибках кого-то одного. Наша ошибка была в том, что мы не реализовали моменты, не всегда играли правильно. Это тяжело, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать. Ты понимаешь, что сезон закончен. Мы бились 82 матча регулярки и семь матчей сейчас. Соперник забил. Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года», — сказал капитан «Вашингтона».

«Вашингтон» стал четвёртым победителем своего дивизиона, который выбыл из борьбы уже после первого раунда. Ранее судьбу команды повторили «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Калгари Флэймз» и «Нэшвилл Предаторз». Никогда ещё четыре лучшие команды регулярного чемпионата не сдавались так рано.

Российские игроки «Вашингтона» сразу же получили вызовы в национальную команду для подготовки к чемпионату мира. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в ближайшее время должны будут оказаться в сборной. Таким образом, в Словакии могут сыграть 17 российских энхаэловцев, получивших приглашения. Ещё 15 игроков продолжают борьбу за Кубок Стэнли.