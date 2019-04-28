Главная звезда дня: Панарин оформил дубль и отдал победный пас в матче Кубка Стэнли с «Бостоном»

Артемий Панарин стал первой звездой очередного игрового дня в Кубке Стэнли. Российский нападающий оформил дубль в матче «Коламбуса» с «Бостоном», а также отдал результативный пас Мэтту Дюшейну во втором овертайме. Благодаря этому счёт в противостоянии двух команд сравнялся. Сергей Бобровский совершил 29 сейвов, из них больше трети — в дополнительное время.

Панарин копирует Овечкина

В противостоянии «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз» снова зафиксирован равный счёт. Во втором матче серии команда Артемия Панарина и Сергея Бобровского одержала победу в овертайме, и именно российские хоккеисты стали главными творцами этого успеха.

Начинался матч на бостонском «Ти-Ди Гардене» не слишком удачно для «Коламбуса». Джош Андерсон быстро схватил удаление, и хозяева его реализовали по стандартной схеме — заброс на пятачок и последующее добивание. Поразить Бобровского смог защитник Мэтт Грызлик, ставший вторым уроженцем Массачусетса, который отличился в текущем плей-офф, что для болельщиков «Бостона» было особенно приятным фактом.

В равных составах же «Коламбус» был достаточно надёжен и боевит, что особенно было заметно по отличной статистике силовых приёмов. Бостонцы в конце концов тоже стали играть агрессивней, но не были так же аккуратны. На последней секунде первого периода Брэд Маршан, за которым закрепилась дурная слава самого раздражительного игрока, получил удаление.

У гостей было много времени, чтобы обсудить план дальнейших действий, и они решили замаскировать Панарина под Александра Овечкина. Нападающий мощно бросил в касание из левого круга вбрасывания и сравнял счёт. Панарин таким образом побил клубный рекорд «Коламбуса» — он набрал баллы за результативность в шести матчах Кубка Стэнли подряд.

Правда, и в обороне Панарин вскоре сыграл так же, как иногда позволял себе Овечкин. Чарли Койл буквально растоптал его во время своего прохода за ворота Бобровского, после чего отдал шайбу на клюшку Давиду Пастрняку. Панарин должен был исправиться, и он это сделал уже в своём стиле. Спустя шесть минут российский хоккеист исполнил невероятный по красоте бросок с острого угла. Шайба залетела под перекладину и тут же вернулась на лёд, но сомнений быть не могло — Панарин оформил дубль и вернул свою команду в игру.

Больше счёт в матче не менялся до конца основного времени. В овертайме «Бостон» рассчитывал на то, чтобы одержать вторую подряд победу, но тут сказал своё слово Бобровский. Он провёл выдающийся первый дополнительный период, совершив десять сейвов. И хотя его соперник Туукка Раск отразил столько же бросков, Бобровскому приходилось гораздо сложнее — Патрис Бержерон и Чарли Койл в тот момент были просто неудержимы.

Во втором овертайме игроки «Коламбуса» отблагодарили своего вратаря. Ему уже не пришлось вступать в игру, всё самое интересное происходило у ворот Раска. Когда Бержерон удалился за подножку, Панарин вновь щёлкнул из «офиса Овечкина», а Мэтт Дюшейн добил шайбу на 84-й минуте.

«Панарин совершил прекрасный бросок. Думаю, Раск ожидал его, но потом шайба досталась мне, и я уже смог найти место в воротах», — прокомментировал победный гол Дюшейн.

Российский нападающий набрал третьего очко за матч и девятое в плей-офф — столько же, сколько капитан «Вашингтон Кэпиталз». Панарин ожидаемо стал первой звездой дня — всё, что нужно было сделать, чтобы добыть победу для своего клуба, он сделал.

Теперь команды проведут два матча в гостях у «Коламбуса», чьи болельщики в этом сезоне уже многих поразили своей активностью. У защитника Владислава Гаврикова вновь будет шанс дебютировать в Кубке Стэнли, если главный тренер «Блю Джекетс» всё-таки решит включить его в состав.

Молчание россиян

Второй матч «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз» прошёл без активного участия россиян, хотя именно их противостояние можно считать самым российским среди всех в Кубке Стэнли. Оформивший дубль в первой игре Владимир Тарасенко в этот раз отметился только дракой с Джейми Беном, и их обоюдное удаление привело сразу к трём голам — двум со стороны «Далласа» и одному в его ворота.

Александр Радулов вновь не набрал очков в матчах с «Сент-Луисом», но его партнёры прекрасно справились сами. Бен Бишоп в оставшееся время пропусти всего одну шайбу и не позволил хозяевам льда хотя бы сравнять счёт. За три секунды до сирены Роопе Хинц стал самым результативным новичком в плей-офф, забросив шайбу в пустые ворота и оформив окончательный счёт 4:2. «Даллас» восстановил статус-кво перед переездом серии в нему.