Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по результативным матчам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) стал шестым подряд в этом розыгрыше Кубка Стэнли для Панарина с набранными очками.

Всего в шести играх плей-офф россиянин набрал восемь баллов, забросив четыре шайбы и отдав столько же результативных передач.

Ранее три очка Панарина помогли «Коламбусу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».