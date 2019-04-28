Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по результативным матчам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

Второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) стал шестым подряд в этом розыгрыше Кубка Стэнли для Панарина с набранными очками.

Всего в шести играх плей-офф россиянин набрал восемь баллов, забросив четыре шайбы и отдав столько же результативных передач.

Ранее три очка Панарина помогли «Коламбусу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить