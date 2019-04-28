Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ
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Второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) стал шестым подряд в этом розыгрыше Кубка Стэнли для Панарина с набранными очками.
Всего в шести играх плей-офф россиянин набрал восемь баллов, забросив четыре шайбы и отдав столько же результативных передач.
Ранее три очка Панарина помогли «Коламбусу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».