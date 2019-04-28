Три очка Панарина помогли «Коламбусу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме взял верх над «Бостон Брюинз» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой гостей — 3:2.

В составе «Блю Джекетс» дубль оформил россиянин Артемий Панарин, решающую шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшейн. У хозяев отличились Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк.

Панарин также отметился результативной передачей. Его партнёр по команде голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом».