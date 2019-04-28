«Даллас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»

В выездном поединке серии 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» сумели нанести поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, закончилась со счётом 4:2 в пользу «Далласа».

В составе победителей дубль на счету Роопе Хинца, также забивали Миро Хейсканен и Маттиас Янмарк.

У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отличились Колтон Парэйко и Джейден Шварц.

Счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 30 апреля в Далласе.

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, как и форвард «Далласа» Александр Радулов, не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее главный тренер «Каролины» объявил о скором возвращении Свечникова в строй.