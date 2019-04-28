«Даллас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
Встреча, проходившая в Сент-Луисе, закончилась со счётом 4:2 в пользу «Далласа».
В составе победителей дубль на счету Роопе Хинца, также забивали Миро Хейсканен и Маттиас Янмарк.
У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отличились Колтон Парэйко и Джейден Шварц.
Счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 30 апреля в Далласе.
Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, как и форвард «Далласа» Александр Радулов, не сумели отметиться результативными действиями.
Ранее главный тренер «Каролины» объявил о скором возвращении Свечникова в строй.