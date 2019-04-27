Главный тренер «Каролины» объявил о скором возвращении Свечникова в строй
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«Андрей близок к возвращению, он почти поправился. Но мы не станем включать его в состав, пока он не будет себя чувствовать полностью комфортно», — приводит слова Бриндамора пресс-служба клуба.
Свечников восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил в драке с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче серии плей-офф.
В сезоне-2018/19, который стал для 19-летнего форварда дебютным в сильнейшей лиге планеты, Свечников принял участие во всех 82 поединках регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 20 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами.
Ранее «Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс».