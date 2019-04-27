«Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
- © Catalina Fragoso-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил Джордан Стаал.
Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 1:0.
Ранее Владимир Тарасенко был признан второй звездой дня в НХЛ.
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