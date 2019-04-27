«Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Джордан Стаал.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 1:0.

Ранее Владимир Тарасенко был признан второй звездой дня в НХЛ.