«Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

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«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
  • Reuters
  • © Catalina Fragoso-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Джордан Стаал.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 1:0.

Ранее Владимир Тарасенко был признан второй звездой дня в НХЛ.

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