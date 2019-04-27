Сильнейший состав после Олимпиады в Сочи: кто выступит за сборную России на ЧМ по хоккею в Словакии

На чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная России обещает выставить сильнейший состав за последние несколько лет. Принять участие в первенстве планеты согласились обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров, а также претендент на звание лучшего голкипера Андрей Василевский. Почему нынешняя российская команда станет сильнейшей со времён Олимпиады в Сочи и каковы её шансы на успех — в материале RT.

Звёзды НХЛ

Из-за неудачного выступления в плей-офф НХЛ раньше положенного освободился целый ряд отечественных звёзд Североамериканской лиги, которые согласились представить свою страну на крупном турнире. Особенно долгожданным является возвращение в команду изголодавшихся по выступлениям на международном уровне Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиты Кучерова. Все они были лишены возможности выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за решения руководства лиги, а борьба за Кубок Стэнли не позволила им попасть и на прошлогоднее первенство планеты.

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В Словакии эта тройка обещает стать главным козырем российской сборной, но на них перечень звёздных игроков не заканчивается. К коллективу уже присоединились голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. При этом олимпийский чемпион Пхёнчхана успел выйти на лёд в матче Еврочелленджа и тем самым попасть в список из семи отечественных хоккеистов, принимавших участие во всех официальных турнирах в составе национальной команды. Помимо него там состоят Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Максим Афиногенов, Дмитрий Калинин, Николай Кулёмин и Вадим Шипачёв.

В скором времени национальную команду пополнят ещё несколько звёзд, в числе которых Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Василевский, Евгений Дадонов, Артём Анисимов и Никита Зайцев. Таким образом, сборная России обещает собрать состав, сравнимый по звёздности с тем, что выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

За последние годы столь сильным составом команда могла похвастаться лишь на чемпионате мира 2015 года. Тогда в Чехию приехали Овечкин, Малкин, Ковальчук и Тарасенко, а место в воротах занял вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Но по общему числу звёзд даже тот коллектив заметно уступает нынешнему.

«Скорее всего, по именам у сборной России будет сильнейшая команда. Это сюрприз, что мы получили такое мощное усиление из-за океана. Конкуренция за место в составе будет высочайшей, но я не думаю, что игроки из НХЛ заранее получат какое-то преимущество. Всё должно быть на равных», — цитирует Russia-Hockey трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.

Уже сейчас многие специалисты называют подопечных Ильи Воробьёва главными фаворитами грядущего первенства планеты и считают, что именно в Словакии российская команда сможет прервать свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира. В последний раз она побеждала на турнире в 2014 году.

Физическое состояние

Несмотря на сильнейший состав, не стоит забегать вперёд и однозначно называть сборную России единственным претендентом на победу. Несмотря на раннее окончание плей-офф, большинство легионеров прибудут в лагерь команды не в лучшем физическом состоянии, что может стать серьёзной проблемой во время чемпионата мира. Так, представляющие «Вашингтон» Овечкин, Кузнецов и Орлов провели изнурительную семиматчевую серию с «Каролиной», а защитник «Торонто» Зайцев — с «Бостоном». Кроме того, Кучеров и его партнёры по коллективу явно затратили очень много сил по ходу регулярного сезона. «Тампа-Бэй» повторила достижение «Детройта» по количеству побед, а сам Никита установил рекорд среди россиян по количеству очков.

Не стоит слишком радоваться и приезду в команду Малкина и Ковальчука. Евгений неровно провёл нынешний сезон и с 72 (21 + 51) очками занял лишь 49-е место в списке бомбардиров. Для сравнения, год назад он записал на свой счёт 42 гола и 56 результативных передач. Кроме того, он стал одним из двух худших российских хоккеистов по показателю полезности («-25»), лишь немного опередив своего соотечественника из «Кингз» («-26»).

Олимпийский чемпион Алексей Житник также выразил сомнение, что звёзды НХЛ предстанут в Словакии в идеальной физической форме. На его взгляд, лучшие шансы удачно выступить на турнире имеют хоккеисты «Тампа-Бэй» — Кучеров, Сергачёв и Василевский, которые всухую уступили «Коламбусу» в серии первого раунда плей-офф.

«Кто из российских игроков НХЛ выстрелит на ЧМ? По моим оценкам, очень хорошо должны смотреться представители «Тампы» — лучший вратарь регулярного сезона Василевский и лучший бомбардир Кучеров. У этих звёзд фактически есть месяц отдыха, чтобы перезагрузиться и доказать, что случайным был провал в плей-офф, а не триумф в регулярном чемпионате. Налицо оптимальная мотивация», — сказал экс-защитник «Баффало».

Он также выразил мнение, что Овечкину, Кузнецову и Орлову будет значительно сложнее продемонстрировать свои лучшие качества. Что касается Малкина, то он не стал строить предположения относительно его нынешнего состояния.

«Предположу, что игрокам «Вашингтона» будет нелегко. Большой поход за Кубком Стэнли в прошлом году, короткий отпуск, очень тяжёлая серия с «Каролиной» — всё это наслаивается. Во всяком случае, в плей-офф у Кузнецова, Орлова и даже Овечкина просматривалась небольшая усталость — и физическая, и эмоциональная. Малкин? За спиной у этого большого мастера тяжёлый год, были травмы. Трудно давать какие-то прогнозы», — заключил Житник.

При этом сам Кузнецов поспешил заверить, что находится в оптимальном состоянии и не испытывает проблем с самочувствием.

«Здоров ли я? Да, русская машина никогда не ломается», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Вопрос сыгранности

Немаловажным фактором станет то, насколько главному тренеру сборной Илье Воробьёву удастся грамотно сочетать на льду звёздных хоккеистов. Олимпиада 2014 года в Сочи отлично продемонстрировала, что недостаточно иметь в своём составе Овечкина и Малкина — надо найти им правильное применение. Достаточно вспомнить, что на том турнире форварды «Вашингтона» и «Питтсбурга» действовали в одном звене, но забросили лишь две шайбы на двоих.

Впоследствии сам Малкин выразил мнение, что главному тренеру сборной не стоило ставить его в одно звено с Овечкиным.

«Мы такие хоккеисты, к которым сложно приспособиться. Мне нужна шайба, ему — тоже. «Химия» должна быть. И мне казалось, что нам нужно немножко больше времени, чтобы притереться и сыграться. Понять нюансы, как надо взаимодействовать. Когда тот же Кузнецов приехал в «Вашингтон», мне казалось, что у них с Овечкиным первое время не получалось вместе. А потом они нашли общий язык и посмотрите, как сыграли в прошлогоднем плей-офф», — сказал Малкин «Спорт-Экспрессу».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк согласился с точкой зрения форварда «Питтсбурга» и выразил мнение, что Малкин и Овечкин не должны играть в одном звене на чемпионате мира в Словакии.

«Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звёздам, ведущим хоккеистам НХЛ. Нужно чётко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья. Может быть, Малкин не должен играть в звене с Овечкиным. Они вместе выступали в Сочи и забросили по одной шайбе. Их надо развести, потому что Евгений Кузнецов замечательно взаимодействуем с Александром и знает его сильные стороны», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Кроме того, немаловажным фактором является и атмосфера в раздевалке. Несмотря на приезд заокеанских легионеров, основу сборной составят игроки КХЛ. В том случае, если первые звенья будет целиком и полностью сформированы из хоккеистов НХЛ, это может нанести серьёзный удар по психологии представителей европейской лиги.

Несмотря на тот факт, что кандидатуры хоккеистов НХЛ зачастую смотрятся предпочтительнее, игрокам Континентальной хоккейной лиги не стоит опускать руки. Так считает форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

«Пока ты в сборной, шанс есть всегда. Каждый спортсмен работал ради этого весь сезон и сейчас точно не опустит руки. Я не думаю о том, легче было бы попасть в состав, если бы было меньше игроков из НХЛ. Наоборот, конкуренция подстёгивает, это ещё один вызов. На бумаге всё может выглядеть как угодно, нужно продолжать работать. Только через труд можно повлиять на решение штаба», — цитирует хоккеиста «Чемпионат».

«Матчи выигрывают не фамилии»

В свете всего этого многие эксперты сходятся во мнении, что не стоит заранее отдавать сборной России медали чемпионата мира. В частности, об этом заявил легендарный Павел Буре, который напомнил, что успех на первенстве планеты зависит не только от звёздного состава.

«Главное — правильно подойти к подготовке и учесть все факторы. Не считаю, что нашу сборную нужно называть «дрим тим». А разговоры о том, что мы обязательно победим на чемпионате мира, просто мешают команде. В них нет ничего, кроме лишнего давления на ребят, по себе знаю. Сейчас нужно просто работать, наигрывать схемы, пробовать сочетания, играть контрольные матчи, чем сборная в настоящий момент и занимается», — выразил мнение Буре.

С ним согласился и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. По его словам, преждевременно говорить о завоевании золотых медалей.

«Звёздные хоккеисты в составе — да, но матчи выигрывают не фамилии, а коллектив. Если команда будет проникнута идеями тренерского штаба, самоотдачей, если спортсмены будут выкладываться на каждой тренировке и в каждой встрече, тогда и победы будут. Ну а кроме того, ведь и соперники будут тоже сильные, тоже с представителями НХЛ», — заявил легендарный хоккеист.