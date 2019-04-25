Буре считает, что разговоры о силе сборной России мешают команде

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Экс-нападающий сборной России по хоккею Павел Буре считает, что излишнее обсуждение мешает национальной команде сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира.
Буре считает, что разговоры о силе сборной России мешают команде
  • РИА Новости

«Состав может быть каким угодно, главное — правильно подойти к подготовке и учесть все факторы. Не считаю, что нашу сборную нужно называть «дрим тим». А разговоры о том, что мы обязательно победим на чемпионате мира, просто мешают команде. В них нет ничего, кроме лишнего давления на ребят, по себе знаю. Сейчас нужно просто работать, наигрывать схемы, пробовать сочетания, играть контрольные матчи, чем сборная в настоящий момент и занимается», — сказал Буре «Чемпионату».

Также экс-хоккеист добавил, что в сборной России современный подход к подготовке и игроки с удовольствием едут на сборы национальной команды.

Ранее нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал матчи с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

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