Нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал матчи против «Авангарда» в финале Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Константин Окулов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал матчи против «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«Это была очень тяжёлая серия. «Авангард» — крайне мастеровитая и быстрая команда. Они здорово играют и в атаке, и в обороне. А также у них сильный вратарь», — заявил хоккеист.

По его словам, армейцы подробно изучали омичей перед финальной серией и перед каждой отдельной игрой, поскольку понимали, насколько это сложный соперник.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о рекордном показателе средней посещаемости матчей в сезоне-2018/19.