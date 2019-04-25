«Ови, мы не прощаемся, а говорим до свидания»: как в мире хоккея отреагировали на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина не стоит винить в излишней эмоциональности и вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом заявил обозреватель Джаред Клинтон после поражения действующего чемпиона в решающем матче первого раунда плей-офф. По его мнению, россиянин и так сделал слишком много для своего коллектива. Официальный аккаунт турнира в Twitter поддержал нападающего, призвав его возвращаться, а тренер Андрей Назаров отметил, что ранний вылет столичной команды должен помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Дали сопернику свободу и поплатились за это»

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» сложил полномочия и выбыл из борьбы за титул чемпиона НХЛ. В седьмом, решающем матче первого раунда плей-офф подопечные Тодда Рирдена уступили команде «Каролина Харрикейнз» со счётом 3:4, несмотря на то, что по ходу встречи выигрывали с разницей в две шайбы.

Главный тренер команды на послематчевой пресс-конференции посетовал на упущенные возможности и отметил, что остался доволен лишь первой половиной встречи.

«Мне понравилось наше начало. Но мы могли выиграть 3:0 или 4:0. Соперник демонстрировал очень агрессивный хоккей, а с командами, проповедующими подобную тактику, очень тяжело бороться. Мы не ожидали, что будет легко, и сейчас мы, безусловно, разочарованы результатом», — приводит слова наставника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккеисты «Кэпиталз» также не скрывали своих эмоций. Нападающий Никлас Бэкстрём признался, что всей команде без исключения сложно поверить в происходящее.

«Нам нельзя было пропускать. Необходимо было найти способ расставить точки над «i» в этой игре и добиться нужного результата после того, как повели 3:1. Но мы дали сопернику свободу и поплатились за это», — отметил швед.

Защитник Джон Карлсон добавил, что целый ряд неудачных эпизодов отрицательно сказался на настрое действующих обладателей Кубка Стэнли.

«Мне повезло оказаться в сильных командах. И знаете, когда что-то не получается, это больше, чем просто поражение в матче или серии. Игра — это всё. Это больно. Думаю, мы не действовали достаточно хорошо, были близки к успеху, но это мало что сейчас значит», — сказал Карлсон.

В решающей встрече к «Кэпиталз» не смог присоединиться нападающий Ти Джей Оши, получивший перелом ключицы в четвёртом матче серии. Однако после поражения он поддержал своих партнёров по команде и отдал должное болельщикам.

«Непросто переживать окончание сезона. Но ещё хуже в такой момент не быть рядом со своими товарищами. Спасибо всем фанатам за вашу поддержку. Это был классный путь в ранге чемпионов!» — написал Оши в Twitter.

Персонально к Александру Овечкину обратился официальный аккаунт Кубка Стэнли в Twitter.

«Дорогой Ови, мы не прощаемся, а говорим друг другу «До свидания». С уважением, Кубок Стэнли», — говорится в сообщении.

Dear @ovi8,



It's not goodbye, it's see you later.



Yours truly,

SC — The Stanley Cup (@StanleyCup) 25 апреля 2019 г.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Харрикейнз» Джастин Уильямс, носящий прозвище Мистер Седьмая Игра за успешное выступление в решающих матчах серии. В этот раз он отдал пас на Брока Макгинна, ставшего автором решающего гола в ворота Брэйдена Холтби.

«Конечно, это был особенный момент для меня, особенная серия. Теперь мы можем посмотреть друг другу в глаза. Но это не моя история, это история всей команды. Я горжусь своими партнёрами. Мы идём дальше, пишем свою историю. Она открыта для каждого», — заявил Уильямс.

Главный тренер победителей Род Бриндамор остался удовлетворён выступлением своих подопечных. По его мнению, «Каролина» заслуженно прошла в следующий раунд плей-офф.

«При счёте 2:0 «Вашингтон» заработал большинство. Если бы забили, мы бы вылетели. Но мы сумели не только не пропустить, но и отыграться, да ещё и в меньшинстве. Этот гол всем придал сил. В этот момент мои парни поняли, что игра продолжается. И мы стали прибавлять по ходу матча. Даже не знаю, что ещё сказать об этой команде. Твержу на протяжении целого года: oни просто никогда не сдаются», — подвёл итоги встречи Бриндамор.

«Сложно завоевать трофей второй год подряд»

Большинство экспертов сошлись во мнении, что «Харрикейнз» заслуженно одержали победу над «Кэпиталз». Так, по мнению экс-нападающего Дейва Поулина, во многом на результате встречи сказались неудачные действия голкипера столичного коллектива Холтби.

«У Брэйдена была непростая ночь, и команда не смогла с этим справиться. Они провели великолепную первую половину, но в первом и во втором овертаймах всё было в руках «Каролины», ожившей после спасительных голов. В свою очередь, вашингтонцы не сумели оправиться от неудачи», — заявил эксперт в программе TSN Hockey.

Кроме того, он напомнил, что в последнее время внимание было приковано вовсе не к результатам «Харрикейнз», а к их ритуалу празднования домашних побед. Тем не менее они сумели доказать, что способны серьёзно относиться к делу.

«Действительно, как их только не называли. Однако в составе столько талантливых хоккеистов! Они добились успеха благодаря командной работе, которую сумел организовать Бриндамор. В его адрес была масса критики, но именно его подопечные прошли во второй раунд», — заключил Поулин.

Особую роль наставника в нынешнем успехе отметила и журналист Washington Post Изабель Хуршудян, освещавшая встречи прошлогоднего чемпиона.

«Наверное, поклонники «Кэпиталз» не хотели бы такое услышать, но сейчас я бы тоже «пробежала за него по горячим углям» (цитата нападающего «Каролины» Джордана Мартинука о тренере. — RT). В любом случае, теперь я понимаю, как ему удалось заставить свою команду так играть», — заявила обозреватель.

В свою очередь, обозреватель TSN Пьер Лебрюн особо отметил вклад в успех команды президента и генерального менеджера «Харрикейнз» Дона Уодделла.

«Уодделл прислал сообщение: «Какие упорные ребята, никогда так просто не сдают свои матчи». Не стоит говорить о том, что это был ещё один невероятный момент для бывшего руководителя «Атланты Трэшерз». Какая история!» — написал Лебрюн.

По мнению некоторых сторонних наблюдателей, Овечкин не сумел справиться с эмоциями в заключительных матчах первого раунда, что отчасти помешало команде пройти «Каролину». Однако обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон призвал не перекладывать всю вину на капитана, который и так сделал для «Кэпиталз» слишком многое.

«Он уже доказал, что умеет играть в седьмых матчах. До этого дня у него было 11 таких встреч, в которых ему удалось набрать семь очков и забросить победную шайбу. «Харрикейнз» не удалось вывести Овечкина из себя с самого начала матча», — уверен Клинтон.

Российский тренер Андрей Назаров отметил, что в поражении вашингтонцев есть и положительные моменты для российских болельщиков. Теперь лидеры сборной Овечкин и Евгений Кузнецов могут сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, стартующем в начале мая в Словакии.

«У нас будет команда—мечта. Знаете, я даже по-доброму завидую тренерскому штабу Ильи Воробьёва. Ждём от наших ребят золотых медалей! Что касается раннего вылета Овечкина из розыгрыша Кубка Стэнли, то сложно завоевать трофей второй год подряд при такой сумасшедшей конкуренции. Посмотрите, первый раунд полон сенсаций», — приводит слова специалиста «Чемпионат».