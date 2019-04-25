Хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России
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Как сообщает Федерация хоккея России в Twitter, нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов вызваны в сборную России.
«Кэпиталз» проиграл на стадии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» и прекратил борьбу за Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф.