Хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз», прекратившие борьбу за Кубок Стэнли на стадии первого раунда плей-офф, получили вызов в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.

Как сообщает Федерация хоккея России в Twitter, нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов вызваны в сборную России.

«Кэпиталз» проиграл на стадии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» и прекратил борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф.