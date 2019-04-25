Хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России

Короткая ссылка
Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз», прекратившие борьбу за Кубок Стэнли на стадии первого раунда плей-офф, получили вызов в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.
Хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России
  • © Reuters

Как сообщает Федерация хоккея России в Twitter, нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов вызваны в сборную России.

«Кэпиталз» проиграл на стадии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» и прекратил борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить