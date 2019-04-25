Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф

Вслед за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Калгари Флеймз» и «Нэшвилл Предаторз» выступление в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прекратил «Вашингтон Кэпиталз».

После поражения от «Каролина Харрикейнз» (3:4 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ прекратил борьбу за Кубок Стэнли победитель Столичного дивизиона лиги «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее на той же стадии вылетели победители Атлантического дивизиона («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Тихоокеанского («Калгари Флэймз») и Центрального («Нэшвилл Предаторз»). Это произошло впервые в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одержала волевую победу и выбила «Вашингтон» из плей-офф НХЛ.