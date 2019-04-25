«Каролина» добыла волевую победу и выбила «Вашингтон» из плей-офф НХЛ

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение во втором овертайме седьмой игры серии с «Каролина Харрикейнз» и лишился шансов защитить титул.

Встреча, проходившая в Вашингтоне, закончилась со счётом 3:4.

В стартовые семь минут хозяева забросили две шайбы, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. Также в составе «Кэпиталз» отличился Евгений Кузнецов.

«Каролина» забросила две шайбы во втором периоде усилиями Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена. В третьей двадцатиминутке отличился Джордан Стаал. Решающий гол во втором овертайме — на счету Брока Макгинна.

Российские игроки «Вашингтона» набрали по одному очку. На счету Евгения Кузнецова гол, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отдали по результативной передаче.

Игрок «Каролины» Андрей Свечников не принял участия в поединке.

Итоговый счёт в серии — 3:4. Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Свечников не сыграет в седьмом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» из-за сотрясения.

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