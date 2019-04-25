Свечников не сыграет в седьмом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» из-за сотрясения
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Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что россиянин не сможет выйти на лёд из-за сотрясения мозга, полученного в драке с соотечественником, капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, в третьем поединке серии.
В сезоне-2018/19, который стал для 19-летнего форварда дебютным в сильнейшей лиге планеты, Свечников принял участие во всех 82 поединках регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 20 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Вашингтон» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и сравняла счёт в противостоянии — 3:3.