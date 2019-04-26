На смену Овечкину: дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» повести в серии с «Далласом»

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Главным героем встречи стал Владимир Тарасенко, впервые за два года отметившийся дублем в игре плей-офф. В другом матче дня «Коламбус» уступил «Бостону» в овертайме, хотя Сергей Бобровский совершил 34 сейва, а Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Два гола Тарасенко и успех «Сент-Луиса»

Первый игровой день второго раунда плей-офф НХЛ подарил российским болельщикам дуэль между двумя отечественными хоккеистами. В полуфинале Западной конференции сошлись «Сент-Луис» и «Даллас», цвета которых защищают Владимир Тарасенко и Александр Радулов. Встреча получилась сверхнапряжённой, а главной звездой стал форвард «Блюз», записавший на свой счёт две заброшенные шайбы, в том числе и победную.

Нынешний регулярный сезон получился для Тарасенко не самым удачным. Россиянин долго не мог набрать идеальную форму и записал на свой счёт лишь 33 гола и 35 результативных передач. Не лучшим образом складывались дела и в плей-офф. До этого матча на его счету значилось всего два точных броска и ни одного голевого паса, что вряд ли соответствовало статусу лидера «Блюз». Но в ключевой момент игры с «Далласом» он продемонстрировал, почему всего пару лет назад считался одним из самых перспективных нападающих лиги.

Тарасенко напомнил о своих навыках снайпера в конце второго периода. Россиянин оказался на льду в ходе розыгрыша большинства за удаление Романа Полака и не упустил своего шанса. Нападающий получил передачу у синей линии, сместился в сторону левого круга вбрасывания и мощнейшим ударом «прошил» Бена Бишопа. Голкипер «Далласа» оказался бессилен.

Этот точный бросок позволил «Блюз» повести в счёте — 2:1, а уже спустя пять с половиной минут Тарасенко стал автором победного гола. Он подобрал шайбу в середине площадки, обыграл на скорости защитника «Старз» Миро Хейсканена, выкатился один на один с Бишопом и в ближнем бою переиграл вратаря. Это позволило ему впервые за два года дважды поразить ворота соперника в матче плей-офф. Последний раз это удавалось ему 28 апреля 2017 года в игре с «Нэшвиллом».

Таким образом, Тарасенко забросил свою четвёртую шайбу в плей-офф и сравнялся с лучшими российскими снайперами нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Столько же голов на счету Радулова и Александр Овечкина, который вместе с «Вашингтоном» уже выбыл из борьбы.

Этот дубль также помог Тарасенко подняться на 11-ю строчку в рейтинге лучших российских снайперов в истории плей-офф НХЛ. В его активе теперь 26 голов, он обошёл таких прославленных соотечественников, как Сергей Зубов, Евгений Кузнецов и Валерий Каменский. Уже в ближайшее время он может пробиться в топ-10. Всего на три шайбы его опережает вылетевший с «Тампой» Никита Кучеров, на четыре — Игорь Ларионов.

«В плей-офф все играют очень плотно, практически нет свободного пространства. Поэтому нам надо пытаться забрасывать из сложных положений, лучше контролировать шайбу и не допускать потерь», — сказал после матча Тарасенко.

Особенным этот матч стал и для другого российского форварда «Сент-Луиса». 23-летний Иван Барбашёв поучаствовал в заброшенной шайбе команды и набрал своё первое очко в плей-офф. Для этого ему потребовалось 13 встреч.

Передача Панарина и 34 сейва Бобровского

В отличие от «Сент-Луиса», «Коламбус» не смог с победы стартовать во втором раунде плей-офф НХЛ и прервал победную серию из четырёх матчей. В четвертьфинале Восточной конференции подопечные Джона Тортореллы не оставили ни единого шанса лучшей команде регулярного сезона, но успешно начать серию с «Бостоном» им оказалось не под силу. Не помогла даже впечатляющая игра российских легионеров команды — Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Коламбус» пропустил уже в середине первого периода, причём произошло это во время игры в большинстве. Пьер-Люк Дюбуа допустил обидную потерю в центре площадки и позволил соперникам организовать быструю контратаку. Ноэль Аккьяри вырвался к воротам Бобровского и бросил точно в дальний угол. Российский вратарь вовремя среагировал, но не смог спасти свою команду.

К этому моменту Сергей уже успел отметиться парой невероятных спасений, а в концовке первого периода не позволил хозяевам удвоить преимущество в счёте. Брэд Маршан вышел один на один с Бобровским, но тот справился с первым броском канадца, а затем не позволил тому сыграть на добивании.

Российский голкипер «Блю Джекетс» продолжал творить чудеса на протяжении всей встречи. В итоге он поставил личный рекорд нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по количеству отражённых бросков. За 65 минут Бобровский 34 раза спасал ворота и пропустил всего трижды. При этом его лучшим достижением являются 54 сейва, которые он совершил во втором матче прошлогодней серии плей-офф с «Вашингтоном».

Выступление российского голкипера отметил главный тренер «Коламбуса».

«Бобровский? После первого периода мы уступали с разницей всего в одну шайбу, в чём заслуга вратаря. У команды многое не получалось. Мы не держали темп, не думали на площадке настолько быстро, насколько это было необходимо. А потом уже нашли свою игру», — сказал Торторелла.

Что касается Панарина, то он отметился результативной передачей и помог своему коллективу выйти вперёд. Всего за 13 секунд хоккеисты «Коламбуса» дважды огорчили Пекку Ринне, а россиянин принял непосредственное участие в организации второго гола. Артемий получил передачу в метре от синей линии и мощно бросил по воротам. Шайба задела ногу проезжавшего мимо Дюбуа и оказалась в сетке.

Панарин записал на свой счёт четвёртую результативную передачу и вышел на 20-е место среди лучших ассистентов нынешнего плей-офф. Лидируют Джейккоб Слэвин из «Каролины» и Эрик Карлсон из «Сан-Хосе», на счету которых по девять голевых пасов.

Кроме того, Артемий поднялся на 38-е место по количеству очков в плей-офф среди россиян. За 22 встречи он набрал 21 (5 + 16) балл и сравнялся с Игорем Кравчуком. Стоит отметить, что ему для этого понадобилось на 29 матчей меньше.

Однако довести встречу до победы «Блю Джекетс» не удалось. Сначала Чарли Койл сравнял счёт, а после принёс своему коллективу победу в овертайме. Примечательно, что он стал лишь вторым игроком в истории «Брюинз», которому удавалось сравнять счёт в последние пять минут матча, а затем забросить шайбу в дополнительное время. Первым был Патрис Бержерон, отличившийся подобным образом в седьмой игре серии плей-офф 2013 года с «Торонто».

«Это командный спорт. К сожалению, нам не удалось взять верх в этом матче. Поэтому нам нужно быть готовыми к следующей встрече», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.