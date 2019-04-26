Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
  • © Reuters

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «блюзменов» дубль оформил россиянин Владимир Тарасенко, а также отличился Робби Фаббри. У гостей шайбы забросили Джейсон Спецца и Джейми Бенн.

Ещё один российский форвард «Сент-Луиса» — Иван Барбашёв — отметился результативной передачей.

Таким образом, «Сент-Луис» повёл в серии 1:0.

Ранее «Коламбус» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, несмотря на передачу Панарина.

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