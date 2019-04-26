Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «блюзменов» дубль оформил россиянин Владимир Тарасенко, а также отличился Робби Фаббри. У гостей шайбы забросили Джейсон Спецца и Джейми Бенн.
Ещё один российский форвард «Сент-Луиса» — Иван Барбашёв — отметился результативной передачей.
Таким образом, «Сент-Луис» повёл в серии 1:0.
Ранее «Коламбус» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, несмотря на передачу Панарина.