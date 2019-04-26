«Коламбус» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, несмотря на передачу Панарина

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев — 3:2.

В составе «Брюинз» отличился Ноэль Аккьяри, а также дубль оформил Чарли Койл. У гостей шайбы забросили Райлли Нэш и Пьер-Люк Дюбуа.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, а его одноклубник, голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37.

Таким образом, «Брюинз» повёл в серии со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе».