«Коламбус» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ, несмотря на передачу Панарина
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Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев — 3:2.
В составе «Брюинз» отличился Ноэль Аккьяри, а также дубль оформил Чарли Койл. У гостей шайбы забросили Райлли Нэш и Пьер-Люк Дюбуа.
Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, а его одноклубник, голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37.
Таким образом, «Брюинз» повёл в серии со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе».