СМИ: НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) принесла извинения генеральному менеджеру «Вегас Голден Найтс» Джорджу Макфи за судейскую ошибку в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс».

Как сообщает Complete Hockey News, в лиге заявили, что удаление Коди Икина за игру против Джо Павелски было ошибочным.

Инцидент произошёл в середине третьего периода. После розыгрыша шайбы Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего тот покинул лёд только с помощью партнёров, а форвард «Найтс» был удалён на пять минут и зачем получил матч-штраф.

В итоге «Вегас» в овертайме уступил «Сан-Хосе» и завершил борьбу в плей-офф.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф