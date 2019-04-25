СМИ: НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе»
- ©Chris Williams/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как сообщает Complete Hockey News, в лиге заявили, что удаление Коди Икина за игру против Джо Павелски было ошибочным.
Инцидент произошёл в середине третьего периода. После розыгрыша шайбы Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего тот покинул лёд только с помощью партнёров, а форвард «Найтс» был удалён на пять минут и зачем получил матч-штраф.
В итоге «Вегас» в овертайме уступил «Сан-Хосе» и завершил борьбу в плей-офф.
Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов прекратили борьбу после первого раунда плей-офф