«Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

Победу «Шаркс» принесли голы Томаша Гертла, Кевина Лабанка, дубль Логана Кутюра и шайба Баркли Гудроу, отличившегося в овертайме.

В составе прошлогодних финалистов Кубка Стэнли забили Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.

Таким образом, счёт в серии стал 4:3 в пользу «Сан-Хосе», который полуфинале Восточной конференции встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто».

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