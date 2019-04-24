«Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
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Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
Победу «Шаркс» принесли голы Томаша Гертла, Кевина Лабанка, дубль Логана Кутюра и шайба Баркли Гудроу, отличившегося в овертайме.
В составе прошлогодних финалистов Кубка Стэнли забили Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.
Таким образом, счёт в серии стал 4:3 в пользу «Сан-Хосе», который полуфинале Восточной конференции встретится с «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что «Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто».