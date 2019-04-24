«Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто»

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Брюинз» принесли шайбы Юакима Нордстрёма, Маркуса Юханссона, Шона Курали, Чарли Койла и Патриса Бержерона.

«Торонто» ответил шайбой Джона Тавареса. Российский защитник Никита Зайцев не отличился результативными действиями.

Таким образом счёт в серии стал 4:3 в пользу «Бостона», который полуфинале Восточной конференции встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что Александр Елесин подписал контракт с «Калгари Флэймз».