«Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Брюинз» принесли шайбы Юакима Нордстрёма, Маркуса Юханссона, Шона Курали, Чарли Койла и Патриса Бержерона.
«Торонто» ответил шайбой Джона Тавареса. Российский защитник Никита Зайцев не отличился результативными действиями.
Таким образом счёт в серии стал 4:3 в пользу «Бостона», который полуфинале Восточной конференции встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что Александр Елесин подписал контракт с «Калгари Флэймз».