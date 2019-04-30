Шайба Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Сент-Луису» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Джейдена Шварца, Тайлера Бозака, Алекса Пьетранджело и Патрика Маруна. Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не отличились результативным действиями.
«Даллас» ответил голами Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Тайлера Сегина.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Блюз». Четвёртая игра пройдёт в Далласе 2 мая.
Ранее игрок СКА Николай Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ.