Шайба Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Сент-Луису» в матче плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Джейдена Шварца, Тайлера Бозака, Алекса Пьетранджело и Патрика Маруна. Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не отличились результативным действиями.

«Даллас» ответил голами Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Тайлера Сегина.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Блюз». Четвёртая игра пройдёт в Далласе 2 мая.

Ранее игрок СКА Николай Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ.