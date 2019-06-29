Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
  • © Matt Cohen/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Мы представили им наши соображения, рассказали о наших целях и путях их достижения. Думаю, им понравилось. Мы предлагаем им будущее, представляем замечательную молодую и талантливую команду», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

1 июля Панарин выходит на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Бобровский стал свободным агентом 1 июня. Он выступал за «Коламбус» с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, девять из которых отыграл на ноль, и ещё десять матчей плей-офф.

Ранее сообщалось, что Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить