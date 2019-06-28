Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, российский нападающий Артемий Панарин встречался с делегациями «Рейнджерс» и «Флориды». Ожидается, что хоккеист на этой неделе также встретится с представителями «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

1 июля Артемий Панарин выходит на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что на видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе