Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
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Как сообщает официальный сайт НХЛ, российский нападающий Артемий Панарин встречался с делегациями «Рейнджерс» и «Флориды». Ожидается, что хоккеист на этой неделе также встретится с представителями «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
1 июля Артемий Панарин выходит на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что на видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе