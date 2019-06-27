На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк.

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».

Помимо «Рейнджерс», на россиянина также претендуют «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В прошлом сезоне Панарин выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В 79 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 87 очков (28 + 59). В плей-офф его показатели составили 11 очков (5 + 6) в десяти встречах.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк.