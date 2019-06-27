На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Короткая ссылка
Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк.
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
  • globallookpress.com

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».

Помимо «Рейнджерс», на россиянина также претендуют «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В прошлом сезоне Панарин выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В 79 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 87 очков (28 + 59). В плей-офф его показатели составили 11 очков (5 + 6) в десяти встречах.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить