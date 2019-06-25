СМИ: Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

Российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл переговоры с «Флорида Пантерз».

«Сергей Бобровский в движении. Он встретился с «Пантерз», воспользовавшись периодом для ведения переговоров. Следующая остановка — Нью-Йорк», — написал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон в своём Twitter.

1 июня российский голкипер стал неограниченно свободным агентом. Он выступал за Коламбус с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, девять из которых отыграл на ноль, и ещё 10 матчей плей-офф.

Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».