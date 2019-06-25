СМИ: Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

Короткая ссылка
Российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл переговоры с «Флорида Пантерз».
СМИ: Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Сергей Бобровский в движении. Он встретился с «Пантерз», воспользовавшись периодом для ведения переговоров. Следующая остановка — Нью-Йорк», — написал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон в своём Twitter.

1 июня российский голкипер стал неограниченно свободным агентом. Он выступал за Коламбус с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, девять из которых отыграл на ноль, и ещё 10 матчей плей-офф.

Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить