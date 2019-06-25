СМИ: Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс»

Российский свободный агент Артемий Панарин запланировал встречи с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист Дэвид Паньотта, форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин встретится с представителями команд «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В регулярном чемпионате-2018/19 россиянин провёл 79 матчей, набрав 87 (28+59) очков. В десяти играх плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков.

Ранее сообщалось, что новый потолок зарплат в НХЛ на $1,5 млн меньше, чем планировалось.