СМИ: Бобровский и Панарин хотят выступать за одну команду

Российский форвард Артемий Панарин и его соотечественник, голкипер Сергей Бобровский могут продолжить карьеру в одном клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Слышал, у них очень сильное желание играть вместе. При этом Панарин склоняется к «Флориде», а вот Бобровский разрывается. Говорят, на него очень повлиял генменждер «Нью-Йорк Айлендрес» Лу Ламорелло. В любом случае, выглядит так, что они будут или там, или там», — написал Двор в своём Twitter.

С 1 июля оба игрока, выступавшие за «Коламбус Блю Джекетс» станут неограниченно свободными агентами.

Ранее генменеджер «Флориды» прокомментировал переговоры с Панариным и Бобровским.