Курс на Флориду: где могут оказаться Бобровский и Панарин в следующем сезоне НХЛ

Российские хоккеисты «Коламбуса» Сергей Бобровский и Артемий Панарин завершили выступление в Кубке Стэнли. После истечения контракта в июле 2019 года они станут неограниченно свободными агентами и получат возможность покинуть команду. Наиболее вероятное место продолжения карьеры для обоих — «Флорида Пантерз», за которую уже играет Евгений Дадонов.

Для Артемия Панарина и Сергея Бобровского вместе с плей-офф Кубка Стэнли может закончиться и карьера в «Коламбус Блю Джекетс». Вместе с командой они добрались до шестого матча второго раунда, в котором уступили «Бостон Брюинз». Но теперь их пути с клубом из Огайо, скорее всего, разойдутся. 1 июля оба российских хоккеиста станут неограниченно свободными агентами и смогут оказаться в любом другом коллективе НХЛ.

Полной ясности с будущим Панарина и Бобровского, которых можно смело называть одними из лучших в своём деле в североамериканской лиге, пока нет. Однако после вылета «Коламбуса» из Кубка Стэнли и игроки, и их текущие владельцы оставили прозрачные намёки на то, что их ждут крутые повороты в карьере. Так, Бобровский от души поблагодарил клуб за годы, проведённые с ним.

«Я благодарен клубу за всё, что со мной здесь случилось. Я дважды выиграл «Везина Трофи». Только что мы проиграли очень хорошей команде во втором раунде Кубка Стэнли. Когда я пришёл в команду, мы только начинали свой путь и радовались одному факту попадания в плей-офф. Болельщики всегда оставались с нами заодно, хоккей в Колумбусе развивается. Мне нравилось быть частью всего этого. О моём будущем пока рано говорить, ведь мы только что проиграли. Мне нужно всё взвесить и принять решение, от которого зависит вся жизнь», — сказал Бобровский, отыгравший в «Коламбусе» семь сезонов.

Артемия Панарина с командой из Огайо связывают два успешных сезона, за которые он набрал 169 очков в регулярных чемпионатах и 18 в плей-офф. Он прокомментировал свой возможный уход менее многословно.

«Никто не знает, что случится дальше. Я благодарен болельщикам и организации за эти два прекрасных года», — заявил нападающий.

Бобровский и Панарин могли покинуть команду ещё зимой, но генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен решил всё-таки сделать на них ставку в плей-офф и не прогадал — команда показала свой лучший результат в истории. Но теперь, судя по недавним комментариям функционера, он не готов удерживать у себя двух самых высокооплачиваемых игроков.

«У нас хорошая команда, прекрасный город, отличный владелец. Не думаю, что кого-то нужно убеждать оставаться здесь. Деньги не имеют значения. Ты либо играешь за «Блю Джекетс» и живёшь в Колумбусе в обозримом будущем, либо нет. Нам нужны такие игроки, которые хотят остаться, быть частью команды и гордиться этим статусом», — сказал Кекяляйнен.

Бывший финский хоккеист не конкретизировал, к кому направлено его обращение. Помимо российских игроков, из «Коламбуса» могут уйти ещё несколько свободных агентов, в том числе Мэтт Дюшейн, внёсший огромный вклад в продвижение «Коламбуса» по сетке Кубка Стэнли.

Кекяляйнен уточнил, что со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, будет проведена встреча, после чего клуб примет окончательное решение о продолжении сотрудничества. Но вряд ли Бобровский и Панарин останутся на будущий сезон. У обоих имеются интересные варианты для продолжения карьеры.

Когда зимой у «Коламбуса» была возможность обменять россиян, ходили активные слухи, что они оба окажутся во «Флориде Пантерз». С того времени в отношении Панарина этот вариант стал ещё более реалистичным. Во-первых, у команды есть запас в $20 млн до потолка зарплат и желание потратить все эти деньги, чтобы сделать шаг вперёд. Немногие клубы имеют возможность свободно приглашать к себе нападающих, набирающих в среднем за матч больше одного очка.

Во-вторых, в апреле «Флориду» возглавил Джоэль Кенневиль — первый тренер Панарина в НХЛ, с которым у него сохранились хорошие отношения. Когда россиянина обменяли из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус», тренер давал понять, что не хотел отпускать нападающего. Теперь у них есть реальная возможность воссоединиться.

В-третьих, Панарин нужен «Флориде» по своим игровым качествам. Среди левых нападающих на долгосрочном контракте только Джонатан Юбердо. Таким мощным центрфорвардам, как Александр Барков и Винсент Трочек, Артемий необходим в качестве быстрого и креативного напарника. Все эти игроки достаточно молоды, с ними в перспективе можно выстроить сильную команду.

В-четвёртых, Панарин получит шанс вновь оказаться в небольшой российский диаспоре, как это было в «Чикаго» и «Коламбусе». Во «Флориде» на правом краю играет Евгений Дадонов — не только соотечественник нападающего, но и его земляк и друг юности, с которым они много отыграли в сборной и в СКА. Наконец, у Панарина во Флориде уже есть квартира, которую он приобрёл за $700 тыс. Соответственно, времени на решение организационных вопросов и адаптацию потребуется меньше.

Помимо «Пантерз», на Панарина претендует разве что «Нью-Йорк Рейнджерс», но этот вариант является скорее запасным для форварда. Этот клуб тоже готов тратиться, тоже имеет свою русскую диаспору. Однако «Рейнджерс» пока не готов решать большие турнирные задачи, а их тренер Дэвид Куинн не знает Панарина так хорошо, как Кенневиль.

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Бобровский после выхода на рынок свободных агентов, по идее, должен стать даже более желанным лотом, чем Панарин — на рынке в данный момент не так много элитных вратарей. Однако есть некоторые нюансы, из-за которых российского голкипера может ждать долгий поиск работодателя. Немногие команды могут сделать ему предложение, на которое он согласится без потерь в спортивном и финансовом плане.

Так, «Калгари Флеймз» нужен новый вратарь после неудачи в Кубке Стэнли, но канадцы подошли вплотную к потолку зарплат. «Нью-Джерси Дэвилз» и «Ванкувер Кэнакс» могли бы сделать Бобровского вторым или даже первым вратарём по уровню зарплаты, но тогда он рискует вновь оказаться в команде, которую надо на своих плечах вести в плей-офф.

В такой ситуации Бобровский может последовать за Панариным и оказаться с ним во «Флориде». Этой весной нападающий сменил агента — им стал Пол Теофанос, который также ведёт дела российского вратаря.

Для Бобровского это тоже заманчивый вариант, однако пока существует преграда в виде Роберто Луонго — основного вратаря «Пантерз» в минувшем сезоне. Хотя канадцу уже 40 лет и давно ходя слухи о скором завершении карьеры, его контракт с клубом действует до 2022 года. По нему он получает свыше $5 млн за сезон — всего на $2 млн меньше, чем Бобровский в «Коламбусе».

При этом Луонго уже не может похвастать приличной статистикой, из-за которой он при жизни стал легендой. В прошедшем сезоне он пропускал в среднем больше трёх шайб за матч и отражал меньше 90% бросков. Такую же игру показывали его сменщики Джеймс Реймер и Сэм Монтембо. Вратарская позиция во «Флориде» сейчас самая слабая — хотя команда боролась за выход в плей-офф, по пропущенным шайбам она заняла третье место во всей лиге и второе по пропущенным броскам в равных составах.

Руководству «Пантерз» придётся приложить немало усилий, чтобы безболезненно произвести замену Луонго на Бобровского, если только ветерана не удастся обменять или уговорить завершить карьеру за отступные.