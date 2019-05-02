Рекорд Радулова, гол Тарасенко и возвращение Свечникова: как российские хоккеисты провели игровой день в Кубке Стэнли

Две передачи Александра Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом». Он обновил личный рекорд результативности в плей-офф. Владимир Тарасенко забросил шайбу в большинстве, однако это не спасло «Блюз» от поражения. Форвард «Каролины» Андрей Свечников вернулся на лёд после драки с Александром Овечкиным, и его команда одержала третью победу над «Айлендерз».

Лучший плей-офф Радулова

Серия «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз» становится самой упорной во втором раунде Кубка Стэнли. Команды провели четыре матча, по итогам которых счёт стал равным. Произошло это после второй игры в Техасе, победу в которой одержали хозяева льда.

Поначалу удача сопутствовала гостям. Они рано заработали удаление и опробовали новую бригаду большинства. Эксперимент в начале четвёртого матча оказался удачным. Вышедший на лёд Винс Данн отдал пас Владимиру Тарасенко в правый круг вбрасывания, и уже секунду спустя шайба пролетела под рукой Бена Бишопа. Нападающий «Сент-Луиса» оформил пятый гол в плей-офф и стал лучшим российским снайпером в текущем Кубке Стэнли. Заодно Тарасенко вышел на третье место в истории клуба по голам в большинстве в плей-офф.

Однако период активности гостей был недолгим. Вскоре инициатива надолго перешла к «Далласу». Ещё до конца первого периода техасцы вышли вперёд. Сначала Джейсон Дикинсон забросил на пятачке в падении, а через восемь минут хозяева реализовали большинство. Розыгрыш произошёл совсем не так, как обычно: Александр Радулов попытался забросить с пятачка, но шайба отскочила на круг вбрасывания, и оттуда клюшкой замахнулся Джейсон Спецца.

Вторая двадцатиминутка лишь укрепила преимущество «Далласа» над «Сент-Луисом». Наставник «Старз» Джим Монтгомери решил разделить тройку Тайлер Сегин — Джейми Бенн — Александр Радулов и в итоге получил от каждого из двух новых звеньев по голу в ворота Джордана Беннингтона. Радулов набрал второе очко за передачу и установил личный рекорд в плей-офф. Играя за «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс», он не набирал восемь очков в матчах на вылет.

«Сент-Луис» заиграл немного активнее в третьем периоде, но всё равно впустую потратил 20 минут игрового времени. Гости всё-таки забросили второй раз, но это был скорее подарок от Бена Бишопа. Американский вратарь, чуть было не уступивший позицию Антону Худобину из-за удара клюшкой, потерял свою экипировку и пропустил шайбу от Роберта Томаса. «Даллас» уверенно выиграл четвёртый матч со счётом 4:2 и теперь будет готовиться к приезду в Сент-Луис.

Непобедимая «Каролина»

Тем временем на Востоке судьба одной путёвки в финал конференции уже почти решена. «Каролина Харрикейнз» одержала пятую подряд победу в Кубке Стэнли — сначала две над «Вашингтон Кэпиталз», а теперь ещё три над «Нью-Йорк Айлендерс». «Харрикейнз» осталось выиграть всего один домашний матч, чтобы стать ближе к Кубку Стэнли.

Если на выезде «Каролина» играла максимально осторожно и аккуратно, подчас просто скучно, то в первом домашнем матче второго раунда игроки порадовали болельщиков. Хоккеисты «Айлендерс» также много атаковали, но это была скорее реакция на ещё более активную игру хозяев льда. Счёт в матче был открыт на седьмой минуте стараниями Теуво Терявяйнена, после чего Девон Тэйвз тут же сравнял в большинстве. Ещё один обмен голами состоялся в середине матча — лидерство «Каролины» длилось две минуты, пока Джош Бейли не ответил на шайбу Джастина Фолка.

Судьба матча решилась в середине третьего периода. Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер очень неаккуратно сыграл с шайбой за воротами, и её сумел перехватить Себастьян Ахо. Тут же последовала передача на пятачок Джастину Уильямсу, и Мистер Седьмая Игра в третий раз вывел «Каролину» вперёд. Теперь он едва ли сможет в этой серии улучшить свою статистику седьмых игр. Ленер вскоре сел на скамейку запасных, и в его отсутствие в ворота нью-йоркцев залетели ещё две шайбы.

Также этот матч был примечателен двумя событиями. Во-первых, на лёд вернулся 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников. Он пропустил шесть матчей из-за полученной в драке с Александром Овечкиным травмы и пока не успел вернуться в прежнюю форму. По итогам игры в его статистике значились два броска по воротам, один силовой приём и 12 минут на льду.

Во-вторых, в воротах «Каролины» весь матч провёл бывший сменщик Сергея Бобровского Кёртис Макэлинни. Впервые в карьере 35-летний вратарь вышел в стартовом составе в матче Кубка Стэнли и сразу же добился победы, став самым возрастным голкипером в истории НХЛ, кому это удалось. Рекорд Леса Бинкли продержался 49 лет.