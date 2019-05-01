«Неудачи в НХЛ могут положительно сказаться на результате»: Малахов о составе сборной, амбициях Малкина и шансах на ЧМ

Илья Ковальчук и Евгений Малкин, неудачно завершившие сезон в НХЛ, намерены реабилитироваться на грядущем ЧМ в Братиславе. Об этом в интервью RT заявил селекционер ФХР, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов. Олимпийский чемпион также рассказал о принципах формирования сборной России, поделился ожиданиями от предстоящего турнира и объяснил, почему Малкину и Александру Овечкину не стоит играть в одном звене.

Сборная России по хоккею завершает подготовку к стартующему 10 мая чемпионату мира в Братиславе.

В среду, 1 мая, подопечные Ильи Воробьёва в рамках Чешских хоккейных игр проведут встречу со Швецией. 4 и 5 мая в графике работы национальной команды значатся матчи с Финляндией и Швецией.

Заключительный этап Евротура станет для тренерского штаба последней возможностью внести в состав коррективы и окончательно определиться с игровыми сочетаниями. О том, по каким критериям наставники команды отбирают игроков, почему тренеры сборной сделали ставку на Илью Ковальчука и способна ли сборная России завоевать золото мирового первенства, RT рассказал экс-защитник сборной России, менеджер селекционной службы ФХР и член «Тройного клуба» (в нём состоят хоккеисты, завоевавшие золотые медали чемпионата мира и Олимпиады, а также Кубок Стэнли) Владимир Малахов.

«Перед хоккейной сборной всегда ставились самые высокие задачи»

— Согласны с тем, что состав сборной на чемпионат мира в Словакии является самым сильным по именам со времён Олимпийских игр 2014 года в Сочи?

— Наверное, не буду спорить с этим утверждением, на бумаге и по именам на защиту цветов национального флага действительно собрали лучших.

— На бумаге? Думаете, возможен тот вариант, когда главные звёзды не смогут найти понимание на льду?

— Давайте не будем думать о плохом. Сейчас говорим о прогнозах и шансах. Ребята только собрались, так что первые выводы о функциональном состоянии можно будет делать только после грядущего этапа Евротура.

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— Имея подобный подбор игроков, может ли любой результат, кроме победы, считаться успешным?

— Посмотрим, как будет складываться турнир, но не секрет, что перед хоккейной сборной всегда ставились самые высокие задачи. Безусловно, нам всем очень хочется победы. Чаша чемпионата мира хоть и маленькая, но цена у неё слишком высокая.

— Сборная России не выигрывала на чемпионатах мира с 2014 года. Возможно, в этом году ФХР поставила задачу во что бы то ни стало привезти домой золото?

— Я уже сказал выше, что задачи у нас всегда самые амбициозные. Другое дело — понять, способна ли нынешняя команда их уверенно решать. Первые тренировки дают повод с оптимизмом смотреть в будущее, состав смотрится неплохо, нужно лишь с умом использовать его потенциал.

— Зачастую легионеры из НХЛ отказываются от приезда в сборную. Почему в этот раз все поголовно изъявили желание поехать на мировое первенство?

— Никаких подводных камней тут искать точно не стоит. Просто сборной повезло, и обстоятельства сложились таким образом, что свободными и готовыми ехать на ЧМ оказались лучшие игроки. Не буду утверждать, что для тех ребят, кто вылетел из Кубка Стэнли, это событие радостное, но их амбициозность и желание помочь своей стране не позволили просто взять и закончить сезон.

— А как же усталость, накопленная за сезон?

— Мы здесь все взрослые и профессиональные люди. Хоккеисты знают, что ехать в сборную нужно в хорошей форме. Глядя на первые тренировки, могу сказать, что все выглядят очень достойно!

— Болельщики и эксперты, анализируя тренировки, о которых вы говорите, делают выводы о возможных сочетаниях в звеньях и в целом о составе…

— Очень хорошо! (Смеётся.) Я не буду раскрывать всех наших секретов, смотрите за предстоящими играми Евротура. По ним всё станет ясно.

«Жду непредсказуемого ЧМ»

— Вернёмся к теме игроков НХЛ в составе сборной России. Связано ли это с тем, что боссы заокеанской лиги не отпустили их на Олимпийские игры в Пхёнчхане?

— Здесь на руку организаторам сыграл перенос старта турнира на более поздний срок. Таким образом, в Словакию сильнейшим составом летим не только мы. Очень достойные команды собрали Канада и США, да и ряд европейских коллективов смогли усилиться игроками НХЛ. Лично я жду очень интересного и непредсказуемого чемпионата мира.

— Не лучше ли было сделать ставку на более свежих игроков из КХЛ или логичней всё же отдать предпочтение опыту энхаэловцев?

— Это вечный вопрос, и однозначного ответа на него никто так и не нашёл. Хотя, на мой взгляд, КХЛ по-прежнему уступает НХЛ по уровню мастерства. Надо реально оценивать свои возможности и понимать, что честь страны должны защищать лучшие. Но у нас нет проблем с рациональным подходом к формированию состава. Тренерский штаб не делит игроков по лигам, яркий пример тому — Егор Яковлев из «Нью-Джерси»: он покинул команду и уступил место представителям КХЛ.

— То есть общепринятое мнение о том, что все игроки из НХЛ должны обязательно получить место в сборной, неверное?

— Заокеанский клуб не является каким-то защитным тотемом и билетом на мировое первенство. Да и в целом в сборной никогда не было каких-то гарантированных мест. Посудите сами, я уже сказал про Яковлева, но ведь есть ещё Николай Голдобин и Павел Бучневич. Они вообще остались вне команды — просто потому, что всем было понятно: ребята пока не смогут выиграть конкуренцию. Сейчас у сборной пять звеньев, и на место в каждом из них претендуют большие мастера.

«Малкин горел желанием приехать»

— Давайте перейдём к нашим главным звёздам. Евгений Малкин провёл не самый лучший сезон в НХЛ. Чем обусловлен его вызов в сборную?

— Тем, что все знают, как Женя может играть. Его вызов был очень обдуманным. Перед тем как сделать его, тренерский штаб и руководство долго общались с Малкиным. Он горел желанием приехать. Очень мотивирован. Не думаю, что один неудачный сезон как-то снизил его мастерство, он большой и серьёзный игрок — и с правильным подходом станет для этой сборной ключевой фигурой.

— Сезон Ильи Ковальчука тоже сложно назвать успешным… Он, равно как и Малкин, вошёл в число семи худших игроков по показателю полезности («-25» и «-26» соответственно). Кроме того, он попал в немилость тренера «Лос-Анджелес Кингз». Однако его в сборной даже выбрали капитаном.

— У меня к нему нет вопросов. Да, попал не в свою тарелку, не срослось с тренером, но ведь от этого он не перестал быть тем Ковальчуком, которого мы все знаем. Илья способен доказать на грядущем ЧМ, что на нём рано поставили крест. Они с Женей, возможно, мотивированы больше всех, для них, амбициозных парней, очень важно проявить себя в составе сборной и ярко закончить год.

— Александр Овечкин приехал в сборную после прошлогодней победы в Кубке Стэнли и обидного поражения в первом раунде нынешнего сезона. В каком психологическом состоянии находится форвард «Вашингтона» и главная звезда российской команды?

— Общался с Сашей, настроение у него хорошее, постепенно отходит от проигрыша. Да, не всё сложилось для него в этом сезоне так, как он хотел, но для Овечкина сборная — это отдельный пункт в карьере. Он как никто всегда рвётся в команду, так что, несмотря на осадок от итогов сезона в НХЛ, будет выкладываться на 100%.

— На днях Малкин дал интервью, в котором выразил мнение относительно игры в одном звене с Овечкиным. В частности, он заявил, что они не очень сочетаются друг с другом. Вы согласны?

— Им виднее. Но вообще на данный момент они в разных сочетаниях, тренеры решили их разбить, а там посмотрим, что из этого выйдет.

— Может, стоит дать им ещё один шанс и попробовать использовать в одной пятёрке?

— Я бы их в одном звене не ставил. Два габаритных парня, большие мастера, нужно наигрывать к ним других ребят. Два лидера в одной тройке… Не стал бы так поступать.

— Никита Кучеров приезжает в сборную в статусе нового рекордсмена среди россиян по очкам в плей-офф. Как вы оцените его игру в этом сезоне?

— У него ситуация, схожая с Овечкиным. Сезон закончил неудачно, но при этом горечь от поражения не сказалась на его желании сыграть за сборную. Все наши лидеры, наши звёзды горят желанием и очень хотят закончить хоккейный год на мажорной ноте. Так что неудачи в НХЛ могут положительно сказаться на результате сборной на ЧМ.

— Место Андрея Василевского в воротах сборной не поддаётся сомнению? На вратарях обычно очень сильно сказывается усталость. Способен ли он мощно выступить на чемпионате мира после энергозатратного сезона?

— Пока все, в том числе вратари, выглядят свежо. Ближе к турниру тренерский штаб сможет понять, на что способен каждый из игроков. Что касается вратарей, на мой взгляд, все трое играют примерно на одном уровне. Принимать решение будут на основании всех факторов, в том числе психологических.