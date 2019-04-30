Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая
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- РИА Новости
Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, такое решение было принято для акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса.
1 мая россияне сыграют первый матч на последнем этапе Еврохоккейтура — Чешских хоккейных играх. Соперником национальной команды будет Швеция. 4 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, а 5 мая — с Чехией.
После этого сборная России отправится на чемпионат мира в Словакию, который состоится с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею.