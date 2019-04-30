Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая

Тренерский штаб сборной России по хоккею заявил, что нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединятся к команде 2 мая в чешском Брно.

Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, такое решение было принято для акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса.

1 мая россияне сыграют первый матч на последнем этапе Еврохоккейтура — Чешских хоккейных играх. Соперником национальной команды будет Швеция. 4 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, а 5 мая — с Чехией.

После этого сборная России отправится на чемпионат мира в Словакию, который состоится с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею.