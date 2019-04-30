Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею
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- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter Федерации хоккея России.
Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
На Чешских хоккейных играх россияне проведут первый матч 1 мая со Швецией.
4 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, а 5 мая — с Чехией.
После этого сборная России отправится на чемпионат мира в Словакию, который состоится с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
Ранее Малкин высказал мнение о давлении на сборную России перед ЧМ-2019 по хоккею.