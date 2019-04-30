Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею

Нападающий Илья Ковальчук будет капитаном сборной России по хоккею на этапе Евротура в Чехии.

Об этом сообщает Twitter Федерации хоккея России.

Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

На Чешских хоккейных играх россияне проведут первый матч 1 мая со Швецией.

4 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, а 5 мая — с Чехией.

После этого сборная России отправится на чемпионат мира в Словакию, который состоится с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Ранее Малкин высказал мнение о давлении на сборную России перед ЧМ-2019 по хоккею.