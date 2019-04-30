Малкин высказал мнение о давлении на сборную России перед ЧМ-2019 по хоккею
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«Спрос с сегодняшней сборной, конечно же, больше. И это нормально. Мы отдаём себе отчёт в том, что ответственность на нас сейчас совсем другая, но постараемся оправдать все ожидания», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Ранее Малкин высказался о возможной игре в одном звене с Александром Овечкиным в сборной России.