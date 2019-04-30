Малкин высказался о возможной игре в одном звене с Овечкиным в сборной России

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказал мнение о возможности игры в одном звене в составе сборной России с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Малкин высказался о возможной игре в одном звене с Овечкиным в сборной России
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Это не совсем от меня зависит, с кем я буду играть. Но мы обсуждаем всё и с главным тренером, и друг с другом. Мы с Сашей уже играли вместе, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Не думаю, что получалось. Мне кажется, что тренерский штаб снова нас ставить не будет», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит смысла разбивать связку Овечкина и Евгения Кузнецова, играющих вместе за «Вашингтон».

«У них полностью налаженное взаимодействие. Всё-таки они вместе завоевали Кубок Стэнли. Нам как-то глупо снова начинать играть вместе с Овечкиным», — добавил форвард.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее Малкин рассказал о решении принять вызов в сборную России по хоккею.

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