Малкин рассказал о решении принять вызов в сборную России по хоккею

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос, как долго он принимал решение выступить за сборную России по хоккею на чемпионате мира 2019 года.

«Согласился сразу. У меня нет никаких травм, а сезон закончился супербыстро. Не хотелось долго отдыхать, ведь я должен помочь сборной», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему нравится играть за национальную команду, потому он не мог упустить такую возможность.

«Ну, и конечно, когда вылетаешь в первом раунде плей-офф и до начала сезона целых четыре месяца, не хочется все их проводить на пляже. Поэтому я с удовольствием согласился и сразу же прилетел», — добавил хоккеист.

В нынешнем сезоне Малкин сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, в которых набрал 72 (21 + 51) и 3 (1 + 2) очка соответственно.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею.