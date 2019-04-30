Малкин рассказал о решении принять вызов в сборную России по хоккею
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«Согласился сразу. У меня нет никаких травм, а сезон закончился супербыстро. Не хотелось долго отдыхать, ведь я должен помочь сборной», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что ему нравится играть за национальную команду, потому он не мог упустить такую возможность.
«Ну, и конечно, когда вылетаешь в первом раунде плей-офф и до начала сезона целых четыре месяца, не хочется все их проводить на пляже. Поэтому я с удовольствием согласился и сразу же прилетел», — добавил хоккеист.
В нынешнем сезоне Малкин сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, в которых набрал 72 (21 + 51) и 3 (1 + 2) очка соответственно.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею.