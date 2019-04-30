Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею

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Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Сбор проходит в подмосковном Новогорске.

Отмечается, что игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев прибудет в расположение сборной во время её пребывания в Чехии на заключительный этап Еврохоккейтура, который состоится с 30 апреля по 5 мая.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Кузнецов и Орлов прибыли в Москву.

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