Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России по хоккею
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Сбор проходит в подмосковном Новогорске.
Отмечается, что игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев прибудет в расположение сборной во время её пребывания в Чехии на заключительный этап Еврохоккейтура, который состоится с 30 апреля по 5 мая.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что Кузнецов и Орлов прибыли в Москву.