«Пришли детьми, а стали настоящими мужчинами»: что говорили после финала ЮЧМ по хоккею Швеция — Россия

Выступление российских хоккеистов на юниорском чемпионате мира следует признать успешным. Так считает президент Федерации хоккея России (ФХР), несмотря на поражения команды в финале турнира от Швеции. Главный тренер Владимир Филатов отметил трудолюбие своих подопечных, а нападающий сборной Родион Амиров признался, что гордится своими партнёрами: все они сражались до конца.

Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали юниорского чемпионата мира, завершившегося накануне в Швеции. В финале она уступила хозяевам турнира со счётом 3:4. Исход матча решила шайба нападающего Лукаса Рэймонда в овертайме.

Несмотря на обидное поражение, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал выступление команды успешным. По его мнению, подопечные Владимира Филатова в решающей встрече боролись с сильным соперником и сумели оказать достойное сопротивление. Кроме того, он напомнил, что отечественные юниоры впервые за десять лет вышли в финал первенства планеты.

«Как я уже говорил, если бы встретились с канадцами, то нам было бы легче. На протяжении двух периодов мы перебрасывали шведов. Однако обе сборные выглядели хорошо. Это успех, тренерский штаб приобрёл опыт, будем думать о том, чтобы они дальше продолжили работу с национальной командой», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В свою очередь, Филатов поблагодарил игроков за упорный труд на пути к турниру. Он особо отметил царившую в его коллективе атмосферу, которая и привела его к нынешнему результату. Кроме того, по словам наставника, в национальную команду были вызваны исключительно те, кто был готов сражаться за свою страну до конца.

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«На всех соревнованиях мы были семьёй, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками всегда всё было честно. Гордимся ими — они выступили достойно в финальном матче. Поздравляем с медалями и желаем, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, и чтобы сами карьеры сложились удачно», — цитирует специалиста официальный сайт ФХР.

Подводя итоги, он подчеркнул, что его хоккеисты уверенно выступали с самого старта чемпионата мира, при этом прибавляя от матча к матчу.

«В России на этот счёт говорят, что мы долго запрягаем, но затем быстро едем. Так было и у нас. Мы значительно прибавили в плей-офф. Все игроки приобрели большой опыт, а также стали настоящими мужчинами после этого чемпионата мира. Я помню, как они приходили в сборную совсем детьми, а сейчас вот как выросли. Работать с ними было одно удовольствие», — добавил Филатов.

Сразу два российских хоккеиста — вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Родион Амиров — вошли в символическую сборную по итогам первенства планеты. Форвард заявил, что участие в матче за золото доставило ему удовольствие, несмотря на поражение.

«На овертайм были силы, но это финал. Конечно, приятно играть в таком матче. Мы переписали историю, ведь юниорские сборные десять лет не выходили в финал. Обидно, что не победили, но это спорт. Будем работать дальше», — рассказал Амиров.

Кроме того, хоккеист признался, что гордится своими партнёрами. По его словам, для него было честью выступать с ними в одной команде. Он особо отметил роль капитана Василия Подколзина.

«Горд, что довелось играть плечом к плечу с такими парнями, все работали, все бились. Сплотились, были семьей — и заняли второе место. Спасибо тренерскому штабу, находили нужные слова. Мы долго раскачивались, но подошли к плей-офф в нужной форме. Старались выполнять установку. Василий Подколзин — настоящий лидер. Забил очень нужную шайбу, повёл нас за собой, дал стимул», — добавил нападающий.

При этом сам капитан остался недоволен своим выступлением на чемпионате.

«Тренер говорил мне, что забью в финале, это правда. Считаю, что провёл турнир плохо. А команда выступила достаточно хорошо. Было приятно играть в этом коллективе. Все честно сделали свою работу и могут прямо смотреть в глаза друг другу. Немного провалились в обороне, немного не повезло», — сказал Подколзин.

По его мнению, главную роль в успехе сыграла работа наставника, который сумел правильно настроить подопечных на каждую встречу. Кроме того, нападающий выразил надежду, что в будущем сборная России сможет добиться большего успеха.

«Можно ли быть довольным результатом? Думаю, что здесь все максималисты — надо было выигрывать, немного не хватило. Будем готовиться к новым вершинам. Команда с сердцем? Конечно. Это даже не команда, а семья. Грустно не из-за поражения, а потому что приходится расставаться», — заключил Подколзин.