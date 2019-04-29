Хоккеист сборной России Подколзин считает, что плохо сыграл на ЮЧМ

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Нападающий юниорской сборной России по хоккею Василий Подколзин заявил, что недоволен своей игрой на чемпионате мира в Швеции.
Хоккеист сборной России Подколзин считает, что плохо сыграл на ЮЧМ
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«Считаю, что провёл турнир плохо. А команда выступила достаточно хорошо. Было приятно играть в этой команде», — приводит слова игрока официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

По словам нападающего, в национальной команде были намерены выиграть турнир. Он также назвал российскую сборную семьёй.

«Грустно не потому, что проиграли, а потому, что приходится расставаться», — добавил Подколзин.

В финале чемпионата мира сборная России среди игроков не старше 18 лет уступила сверстникам из Швеции со счётом 3:4 (ОТ).

Ранее Владислав Третьяк назвал успехом второе место сборной России на ЮЧМ по хоккею.

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