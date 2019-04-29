Третьяк считает успехом второе место сборной России на ЮЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборная России среди игроков не старше 18 лет достойно сыграла в финале юниорского чемпионата мира.

«Если бы мы играли в финале с Канадой, нам было бы легче. Но наша сборная играла неплохо. В финале и российская команда, и шведская играли достойно. Мы проиграли только в овертайме, показали достойную игру. Это можно назвать успехом для нашей команды, так как мы 10 лет не играли в финале», — сказал Третьяк ТАСС.

Также президент ФХР добавил, что нынешний тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Владимиром Филатовым может продолжить свою работу и в следующем году.

В финале чемпионата мира сборная России среди игроков не старше 18 лет уступила сверстникам из Швеции со счётом 3:4 (ОТ).

Ранее сообщалось, что оглашены составы групп на ЮЧМ-2020 по хоккею.