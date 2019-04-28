Сборная России уступила Швеции в овертайме финала ЮЧМ по хоккею

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В финальном поединке чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 18 лет сборная России в овертайме уступила команде Швеции.

Итоговый счёт встречи — 3:4 (ОТ) в пользу соперника сборной России.

Шведы открыли счёт в первом периоде стараниями Лукаса Рэймонда. Во втором игровом отрезке соперник сборной России удвоил счёт. Отличился Симон Хольстрём. В середине второго периода Василий Подколзин забросил дебютную шайбу на турнире и сократил отставание.

В третьем игровом отрезке россияне не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Результативными бросками отличились Родион Амиров и Максим Грошев. Впрочем, уже в ответной атаке Лукас Рэймонд восстановил равновесие в счёте.

Решающей оказалась шайба в овертайме всё того же Рэймонда, который оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что сборная США победила Канаду в матче за бронзу ЮЧМ по хоккею.

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