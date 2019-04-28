Сборная США победила Канаду в матче за бронзу ЮЧМ по хоккею

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Сборная США одержала победу над национальной командой Канады в матче за третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею 2019 года в шведских городах Умео и Эрншёльдсвик.
Сборная США победила Канаду в матче за бронзу ЮЧМ по хоккею
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу американцев.

Победу сборной США принесли шайбы Алекса Тюркотта, Джека Хьюза, Бобби Бринка и Кэма Йорка, оформившего дубль.

За сборную Канады забили Дилан Козенс и Натан Легаре.

Таким образом, сборная США в 17-й раз завоевала медали ЮЧМ. В активе команды 10 золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

В финале турнира сборная России сыграет со Швецией. Матч состоится 28 апреля. Начало — в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что Василий Подколзин назвал выход сборной России в финал ЮЧМ большим достижением для отечественного хоккея.

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