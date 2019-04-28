Сборная США победила Канаду в матче за бронзу ЮЧМ по хоккею
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу американцев.
Победу сборной США принесли шайбы Алекса Тюркотта, Джека Хьюза, Бобби Бринка и Кэма Йорка, оформившего дубль.
За сборную Канады забили Дилан Козенс и Натан Легаре.
Таким образом, сборная США в 17-й раз завоевала медали ЮЧМ. В активе команды 10 золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.
В финале турнира сборная России сыграет со Швецией. Матч состоится 28 апреля. Начало — в 20:30 мск.
Ранее сообщалось, что Василий Подколзин назвал выход сборной России в финал ЮЧМ большим достижением для отечественного хоккея.