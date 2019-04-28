Подколзин назвал выход сборной России в финал ЮЧМ большим достижением для отечественного хоккея
«Это большое достижение для русского хоккея, для нашей команды. Мы показали свою игру. Наша дисциплина перевесила класс их хоккеистов. К финалу нужно готовиться так же, как к четвертьфиналу и полуфиналу», — цитирует слова Подколзина официальный сайт IIHF.
Также хоккеист добавил, что хотел бы сохранить в тайне рецепт успеха в поединке с американцами.
Ранее Ротенберг прокомментировал выход сборной России в финал ЮЧМ.