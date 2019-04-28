Ротенберг прокомментировал выход сборной России в финал ЮЧМ

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Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг поздравил национальную команду среди игроков не старше 18 лет с выходом в финал юниорского чемпионата мира, однако отметил, что главная игра впереди.

«Игра получилась очень тяжёлой, соперник действительно был силён. Но парни сыграли в командный хоккей, выполняли установку. Завтра ребят ждёт главный матч турнира. Самая важная игра — следующая!» — сказал Ротенберг «Чемпионату».

Также глава штаба сборной России по хоккею добавил, что за время выступления в команде сложился отличный коллектив и она стала единым целым. Именно это, по мнению Ротенберга, помогло достичь результата. Финал Россия — Швеция состоится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Швеция стала соперником сборной России в финале ЮЧМ по хоккею.

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